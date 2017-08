Mail Rodrigues : Agrandissement en vue des toilettes publiques

"De nouvelles toilettes publiques sont nécessaires", estime Fabrice Marouvin. Soulignant la volonté de la Ville d’améliorer l’offre au niveau du Mail Rodrigues et mieux répondre aux attentes des usagers, le 3e adjoint était à la tête d’une visite sur site ce jeudi matin, en présence d’autres élus (Patrick Florès et Sonia Baptiste) et d’administratifs.



Les toilettes automatiques existantes qui fonctionnent assez bien en semaine manifestent quelques signes de faiblesse le weekend, en particulier après les sorties de boîtes de nuit et le dimanche matin jour de marché où exposent environ 150 forains. Outre les actes de malveillances, on évoque aussi un problème lié au manque de pression d’eau au niveau de l’équipement existant.



"Nous allons demander au prestataire d’améliorer son dispositif ", poursuit M. Marouvin. "Il faudrait aussi que nous engagions les démarches pour la réalisation de toilettes publiques standards plus faciles d’utilisation".



Les toilettes publiques actuelles pourraient donc être agrandies d’un bloc d’environ 12 m2. L’élu évoque également une action se sensibilisation auprès des usagers au respect des équipements publiques pour le confort de tous...