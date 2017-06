Mail ZinfosBlog à la Une Maigreur, sexisme et autres joyeusetés de Herbalife

recevoir des messages de distributeurs de la marque Herbalife. Si tu ne connais pas précisément, après quelques recherches sur internet, tu te rendras compte rapidement qu'ils te proposent des "substituts de repas", des "compléments alimentaires" dont les compositions sont souvent mal renseignées. Le terme "substituts de repas" est déjà très dérangeant pour ma part. On ne peut pas se contenter d'un biberon à la place d'un vrai repas composé de légumes, de céréales, de légumineuses...



La toxicité des produits a souvent fait l'objet de nombreux débats à cause de la présence d'éphédrine, une molécule (d'origine végétale) qui est utilisée dans le dopage des sportifs et se rapproche des amphétamines. En gros, ces produits qu'on te vante comme étant "naturels" peuvent te causer énormément de soucis si tu as déjà quelques problèmes de santé ou une éventuelle fragilité au niveau de l'hypertension ou de la tachycardie entre autre.

Je pense que la nature est parfaitement équilibrée et peut nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Consommer ce genre de produits transformés reviendrait à cracher dans la soupe.





Bref, j'ai toutefois pris le temps de discuter avec cette personne qui voulait promouvoir ses produits en lui expliquant mon mode de vie et ce que je n'appréciais pas avec leur marque. Forcément, le forcing était là afin de me convaincre que je n'y connaissais rien et que ces vendeurs étaient plus informés sur la nutrition qu'une naturopathe. En dehors de cela, on trouve également d'autres affaires comme l'avait relayé Éthiquement, ce n'est absolument pas le genre de société à qui faire confiance et donner son argent.





Et puis, en sont venus les propos sexistes et patriarcaux. Mon interlocuteur ne s'est pas gêné pour me dire que des FEMMES étaient très contentes de Herbalife et qu'en soit, j'étais victime de désinformation. Ce qui me gêne le plus c'est ce dictat de la maigreur. Comme si obtenir un corps à l'image des mannequins photoshopé-e-s était le Graal et qu'il n'était pas possible d'être bien dans son corps sans ces produits. Être obnubilé-e par un nombre sur une balance devrait rendre plus heureux, plus intéressant. Cependant, ne pas vouloir être esclave de son corps, des normes et de ces vendeurs de rêves, est perçu comme une fermeture d'esprit.

Alors, tout cela pour te dire que tu es maître de ton corps et de ton esprit. Personne n'aura jamais le pouvoir de te prescrire un mode de vie ou un programme afin de ressembler à telle ou telle égérie. On m'a notamment sorti que Nike et Ronaldo étaient leur partenaires, histoire de faire preuve d'autorité.





n'ont jamais évoqué les rapports entre le véganisme et la perte de poids. Tout simplement parce-que je n'y vois aucun intérêt. A 12 ans, je suis devenue végane pour les animaux et non pour un besoin égoïste de parfaire ma silhouette. Aujourd'hui, je préfère parler de l'épanouissement personnel qu'on trouve en s'alimentant de nourriture vivante, de la clarté d'esprit que m'a procuré le frugivorisme et le bien-être corporel et mental que je ressens à ne pas être un chaînon de la maltraitance animale (le meurtre, le viol, la vivisection d'êtres sensibles).



