Magaly Bassonville et Florent Picard "Unis" pour la 5ème circonscription

Magaly Bassonville et Florent Picard sont "Unis pour l’est". "Redonner sa place à la 5ème circonscription", tel est le credo du duo qui militent pour redynamiser la 5ème circonscription : Bras Panon, la Plaine des Palmistes, Saint-André II, Saint-André III, Saint Benoît I, Saint Benoît II, Saint-Philippe, Sainte-Rose et Salazie.



"Ces communes ont un potentiel immense encore peu exploité. Il est aujourd’hui indispensable de remettre ces zones rurales au cœur de La Réunion et de leur donner leur vigueur économique, culturel et historique. La scène politique est en pleine transformation, raison pour laquelle il est temps de sortir des clivages et des clans pour mettre l’humain au centre de tout et répondre aux besoins de la population. Il faut des élus engagés dans la défense de nos spécificités", affirment les deux jeunes candidats.