Mafate: Une randonnée pour acheminer 600 kilos de nourriture aux habitants

Pas moins de 600 kilos de nourriture ont été acheminés jusqu’à Ilet aux Orangers hier par 60 marcheurs du Fan club PSG La Réunion et d'autres associations. Destinées aux habitants, les denrées alimentaires ont été transportées à dos d’homme sur 35 km depuis Sans Soucis pendant 3 heures 30.



Une randonnée récompensée par un accueil chaleureux et des samoussas, bonbons bananes, jus de fruits et sodas. Chaque habitant a ainsi récupéré ses commissions.



Après la pause repas, les randonneurs sont redescendus par la canalisation des Orangers et ont rejoint leurs véhicules après 3 heures de marche.



L'action a pour but d'apporter les denrées alimentaires achetées par les habitants et ainsi leur permettre d'économiser par rapport à un acheminement en navettes hélicoptères.