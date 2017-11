Mafate : Un touriste de 71 ans décède après une chute de plus de 40m

Un touriste est décédé, dimanche matin, après avoir chuté sur le sentier entre la Nouvelle et Roche Plate à Mafate. L’homme de 71 ans marchait en compagnie de sa femme et un autre couple à l’arrière du groupe lorsqu’il aurait trébuché et chuté sur plus de quarante mètres.Les gestes de premiers secours ont été réalisés par des randonneurs en attendant l’arrivée des secours. L’homme serait décédé d’une crise cardiaque durant son transport en hélicoptère vers le CHU Nord.Le groupe de touristes était arrivé à La Réunion depuis quelques jours, indique la presse écrite.