Maeva 4: Le skipper mis en examen

Le skipper du Maeva 4 a été mis en examen pour homicides et blessures involontaires par manquement délibéré à une règle de sécurité ou de prudence. Cette mise en examen intervient à l'issue d'une garde à vue d'environ 12H, informe le Journal de l'Ile et le Quotidien.



Selon leurs informations, le skipper aurait reconnu avoir décidé seul de prendre la mer ce dimanche 25 juin. Ce jour-là, en milieu d'après-midi, le bateau dédié à la pêche au gros entame son retour vers le port de Saint-Gilles. Mais le skipper, pourtant expérimenté, et qui était précédé une heure plus tôt par un autre bateau, est surpris par un train de houle très rapide.



Malmené, le bateau avec à son bord 9 personnes dont deux membres d'équipage, devient incontrôlable. Plusieurs passagers tombent à l'eau. Le skipper confirme également que le port des gilets, pourtant présents à bord, n'a pas été donné comme consigne de précaution aux passagers.



Le drame fera deux morts dont une personne, un touriste, toujours porté disparu.