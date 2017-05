Mail Communiqué "Madame Orphé épouse viscéralement l’idée qu’il faut casser le Code du Travail"





En effet, au moment ou le nouveau Premier Ministre du Président Macron se déclare "être un homme de droite", la députée PS sortante, Mme Monique Orphé, brandit sans aucune pudeur l’étendard d’une ligne politique qui annonce son divorce consommé avec l’électorat progressiste.



Or, il y a trois jours, en présence des ténors de la fédération socialiste de La Réunion, cette dernière faisait encore l’éloge de son bilan de "gauche" sous la présidence de l’ancien chef d’État. Comme retournement de veste, on ne peut pas faire mieux.



Cela a le mérite de clarifier la situation pour les élections législatives. Nous savons maintenant très clairement que Madame Orphé épouse viscéralement l’idée qu’il faut casser le Code du Travail, abroger les acquis sociaux et faire la chasse aux chômeurs.



A trois semaines du scrutin les électrices et les électeurs de la 6ème circonscription de La Réunion ont tous les éléments en main pour sanctionner les adversaires du peuple Réunionnais.

Gilles Leperlier

Candidat aux élections législatives des 11 & 18 juin 2017

