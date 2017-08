Mail Courrier des lecteurs Madame Hoarau, l’habit ne fait pas le moine

Madame Brigitte Hoarau, de qui vous moquez-vous ? J'ai lu avec beaucoup de surprise votre communiqué à propos de la liste de la plateforme de la droite et du centre pour les élections sénatoriales. La fine analyse de celle qui se voit déjà sénatrice de La Réunion est de dire que « la représentation du Nord de notre territoire est privilégiée ».



Madame Hoarau, vous semblez oublier les missions d’un sénateur qui est de représenter l’ensemble du territoire, Nord, Sud, Est, Ouest. Ce n’est pas car La Réunion compte quatre sénateurs qu’il faut un représentant par zone. C’est une vision totalement étriquée de ce qu’est le rôle du sénateur ! Pauvre de nous !



Puis, dites moi, Madame Hoarau, lorsque le nombre de sénateurs sera diminué, comme voulu par votre président d’En Marche que vous soutenez, et que La Réunion ne comptera plus qu’un sénateur, comment allez vous faire votre répartition géographique des territoires ? A moins que vous pesiez de tout votre poids pour que La Réunion garde 4 sénateurs, puisque les compétences des sénateurs vous importent moins que la représentation géographique.



Sachez, Madame Hoarau, que ce qui nous intéresse, chez un sénateur, c’est sa capacité à défendre les dossiers, à porter des projets pour la Réunion, ce dont sont capables Nassimah Dindar et Jean-Louis Lagourgue. Evidemment, quand on a si peu d’expérience et une courte vision politique comme vous, c’est difficile à porter. Donc à se rabat sur la « représentation géographique » pour faire croire qu’on « rassemble » et qu’on sera une sénatrice compétente car on vient du Nord, du Sud, de l’Est ou de l’Ouest. Mais l’habit ne fait pas le moine, Madame Hoarau. Clément C. Lu 211 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Sénatoriales : L’union de raison de la plateforme Boîtes aux lettres ou boîtes à publicités