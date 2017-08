Madagascar : Un ruisseau de bière inonde la chaussé d’Ambohibao

Un camion chargé de près de 25 000 bouteilles et canettes de bières, s'est renversé sur la chaussée dans la matinée d'hier, vers 10h à Madagascar. Plus d’un millier de cageots et packs, ont été renversés au beau milieu de la chaussée, soit la moitié de sa cargaison.



Pendant près de trois heures, la circulation a été difficile sur la montée d’Ambohibao. Cet accident a entraîné un début d'embouteillage, alors que la route n'était pas complètement bloquée. Les véhicules ne pouvaient pas se frayer un passage. Malgré l'intervention des gendarmes, la voie n'était toujours pas libérée.



"La cargaison a été chargée la veille. Tout s’est bien passé en route lorsque nous avons quitté Tanjombato aux alentours de 9 heures. Le pire s’est produit sur la montée d’Ambo­hibao pendant que je progressais avec lenteur vers la crête, étant ralenti par un embouteillage. Sollicités par des à-coups d’embrayage qui ont apparemment fait balloter les cageots, les poteaux d’armature des ridelles ont cédé, ce qui a éventré la remorque", confie le conducteur.



"Près des 50% de la cargaison sont irrécupérables. Les pertes sont évaluées à près de trente millions d’ariary. Pour limiter la gêne que le sinistre a causé aux usagers, nous avons très vite mobilisé des paires de bras pour sécuriser les lieux, enlever les cageots ainsi que les morceaux de verre et dégager le camion pour que la circulation revienne à la normale. Malgré cela, des vandales ont réussi à dérober une partie de ma marchandise. Il est impardonnable de voir des mineurs profiter d’un tel sinistre pour boire de l’alcool", déplore le propriétaire de la cargaison.