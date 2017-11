Madagascar : Six morts et deux disparus dans le naufrage d'un bateau

Six personnes sont mortes, dont un enfant de deux ans, et deux autres sont portées disparues dans un naufrage survenu samedi vers 1h15 du matin, dans le canal des Pangalanes, à Mahanoro (est de Madagascar), rapporte le journal L'Express de Madagascar.



Le pilote et deux autres victimes ont été secourus après l’intervention des sauveteurs.



Le bateau, le Ndrosoma 1, transportait onze passagers et des tonnes de produits de première nécessité. Il circulait dans le canal des Pangalanes, dans le delta d’Antsohy quand il s’est renversé et a fini par couler.



Une équipe de plongeurs de l’agence portuaire, maritime et fluviale (APMF), ont fouillé l'épave juste après l’accident eta réussi à remonter à la surface les corps de six victimes.



Une panne de moteur serait à l’origine de cette tragédie, d’après les témoignages recueillis par la gendarmerie, saisie de l’enquête.



Le pilote de Ndrosoma 1 a été placé en garde-à-vue à la brigade de la gendarmerie de Maha­noro et sera soumis aujourd'hui à un interrogatoire sur cet homicide involontaire.



Les passagers embarqués à bord du canot sont des commerçants venant de Nosy-Varika et des vacanciers.