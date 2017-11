Océan Indien Madagascar: Les autorités annoncent la fin de l'épidémie de peste pulmonaire urbaine





Selon le chef du gouvernement, le dernier cas de peste avait été enregistré le 3 novembre dernier. L'homme politique a tout de même tenu à préciser que "la saison pesteuse ne sera clôturée qu'en avril 2018", et qu'ainsi "toutes les mesures de lutte et de prévention demeurent effectives".



"La riposte doit continuer"



Olivier Mahafaly Solonandrasana a en outre signalé que des cas sporadiques de peste pulmonaire et bubonique continuent à être enregistrés dans certaines zone du pays.



Pour rappel, cette maladie a sévi pendant près de quatre mois sur la Grande Ile. Entre le 1er août et le 22 novembre, 2348 cas ont été notifiés, dont 202 mortels. La quasi-totalité des patients recensés et environ 7300 contacts ont bénéficié d'un traitement gratuitement, souligne l'OMS, qui tient à rappeler dans un communiqué publié ce lundi : "L'épidémie de peste recule mais la riposte doit continuer".





