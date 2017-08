Madagascar : Deux anciens ministres tués chez eux en l'espace de 72 heures

Deux anciens ministres sous l’ère Ravalomanana ont été découverts morts à leur domicile en 72 heures.



Vendredi dernier, le corps sans vie de Mamy Rakotoarivelo, ancien ministre de la Communication, a été découvert chez lui à Ankadifotsy. Des hématomes ont été relevés sur son visage. Sa résidence a été saccagée.



Lundi, les forces de l’ordre sont cette fois-ci appelées dans la villa de Jacky Mahafaly Tsiandopy, ex-ministre de la Fonction publique et des lois sociales, indique l’Express de Madagascar. Là encore, le corps porte des traces de coups et des objets ont été volés dans la villa située à Andavadoby, des bijoux et un ordinateur portable notamment.



Les premiers éléments orientent l’enquête vers la piste criminelle. Mais le "franc-parler" de Jacky Mahafaly Tsiandopy, président du syndicat des inspecteurs généraux d’Etat, est également évoqué par le journal. L’ex-ministre avait ouvertement et vivement critiqué le régime en place le qualifiant de "machiavélique".