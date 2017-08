Madagascar: Au moins 34 morts dans un accident d'autobus

Un autobus qui transportait une centaine de jeunes fidèles protestants à Mahanjaga (Nord de Madagascar) dans la nuit de lundi à mardi est tombé dans un ravin. Les sauveteurs annoncent qu'au moins 34 personnes sont mortes dans l’accident.



Le bus est tombé dans un ravin d’environ 20 mètres et a pris feu après avoir fait plusieurs tonneaux. Douze corps calcinés ont été sortis du véhicule.



Dix-huit autres personnes sont décédées à l’hôpital central d'Antananarivo et quatre autres à l’hôpital d'Ankazobe, proche du lieu de l’accident, portant le total à 34 décès.



Le bus était parti de Soavinandriana (centre) et se dirigeait vers Mahajanga (nord). L’accident a eu lieu à 72 kilomètres de la capitale Antananarivo.



Les accidents meurtriers ne sont pas rares à Madagascar où le réseau routier comme les véhicules sont extrêmement vétustes, en plus d'être totalement surchargés. En janvier, au moins 47 personnes sont mortes et 22 blessées lors de la sortie de route d’un camion qui les ramenait d’un mariage.