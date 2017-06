Madagascar: 48h après la libération du jeune Yanish Ismaël, nouvel enlèvement d'un jeune Karana

Nouvel enlèvement à Madagascar.

Moins de 48 heures après la libération de Yanish Ismaël , enlevé à Tananarive le dimanche 14 mai et resté prisonnier pendant près de trois semaines, le site malgache Sobika révèle qu’un nouvel enlèvement s‘est produit à Antananarivo ce mercredi 7 juin à 8 heures dans le quartier très commerçant de Behoririka.Et il s’agit à nouveau d’un membre de la communauté karana, tout comme Yanish Ismaël et comme d'autres victimes d'enlèvements au cours de ces dernières années.D’après Sobika, il s’agit cette fois d’un collégien, Pradeep Chandarana, fils du propriétaire d’un grand hôtel du centre de la capitale, le Grand Hôtel Mellis à Tananarive.Il se rendait à son école quand le kidnapping a eu lieu. Deux hommes armés de kalachnikov montés sur une moto ont barré la route à la voiture qui le transportait avant de le hisser sur leur deux-roues et de prendre la fuite.Pour l’instant, les autorités malgaches sont muettes.