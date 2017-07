Madagascar : 40 passagers sauvés à bord d'un bateau comorien en flammes à Mahajanga

Un cargo comorien, le Babou Salama, a pris feu samedi vers 19h, alors qu'il venait de quitter le port de Mahajanga et qu'il s'apprêtait à rejoindre la haute mer pour regagner les Comores.Une quarantaine de passagers se sont retrouvés piégés à bord du cargo en feu, des Malgaches et des ComoriensLe Babou Salama effectue des liaisons commerciales entre le Nord-est de la Grande île et l’archipel des Comores. Outre les passagers, le cargo transportait une cargaison de ciment.Selon les premiers résultats de l'enquête, l'incendie serait consécutif à une fuite au niveau des injecteurs de carburant du moteur."Les membres de l’équipage ont tant bien que mal réussi à circonscrire l’incendie. Aucun blessé n’est à déplorer. En revanche, le bateau n’était plus qu’une épave flottante après le passage des flammes. Mis à mal par le feu, les machines étaient devenues inopérantes", a confié une source au journal L'Express de Madagascar Une vedette de l’Agence Portuaire Maritime et Fluviale (AMPF) a été mobilisée pour rejoindre le bateau à la dérive. Les passagers ont été ramenés sur la terre ferme, les femmes et les enfants en premier, après quoi le bateau en détresse a été remorqué jusqu’au port par un autre cargo.