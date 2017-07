Mail Courrier des lecteurs Macrotage gouvernemental... premières mesures... premières saloperies... le travail pénible en ligne de mire... les syndicats approuvent...

Comme disait Bruce Willys dans "58 minutes pour vivre" : "J'en ai marre d'avoir toujours raison" !



Il a été mille fois dit et répété que nous allions en prendre plein la gueule. C'est parti.

Jusqu'ici, le travail pénible comportait des avantages compensatoires pour le travailleur. Par exemple, l'ouvrier du bâtiment qui passe son temps à peindre les plafonds a droit à des points supplémentaires pour agrémenter sa (maigre) retraite.



Ben maintenant, qu'il crève ! C'est le sens des mesures du macrotage gouvernemental : il faudra, en plus, qu'il justifie d'une maladie professionnelle. Comme une torsion définitive du cou.



Vous croyez que les médecins du Travail, fonctionnaires, vont aller à l'encontre de la toute-puissance du Macro(n) ?



Je dis que ceux qui bossent sur marteau-piqueur devraient bénéficier d'une retraite à taux plein à 45 balais maxi. Ben maintenant, il leur faudra sans doute être atteints de la danse de Saint-Guy pour avoir des points de rab' ?



Que ceux travaillant dans les hauts fourneaux soient carbonisés ?

Que les péripatéticiennes chopent la goutte militaire ?

ET LES SYNDICATS SE DISENT "PLUTÔT SATISFAITS" DE CE GOUVERNEMENT !

Mais qu'est-ce qui se passe, au pays de France ?

Nous sommes tous devenus fous, alors ?

Aux armes, citoyens ! Jules Bénard Lu 131 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Planteurs et Tereos : Copains comme cochons Des pompiers toujours sans caserne fixe