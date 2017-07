Macron suscite l'indignation en opposant "ceux qui réussissent" et "ceux qui ne sont rien"

Jeudi dernier, lors de l’inauguration de Station F, à la Halle Freyssinet, à Paris, Emmanuel Macron s'est adressé à une assemblée composée d'entrepreneurs.



"Vous aurez appris dans une gare, et une gare c’est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien", a-t-il lancé.