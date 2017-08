Macron, personnalité de moins de 40 ans la plus influente au monde selon "Fortune"

Emmanuel Macron arrive en tête du classement "40 under 40" de "Fortune". Le magazine américain répertorie les personnalités de moins de 40 ans jugées les plus influentes du monde.



Le chef de l'Etat français vient ainsi détrôner Mark Zuckerberg, le PDG et fondateur de Facebook, qui se contente désormais de la deuxième place.



Dans un article consacré au Président français, "Fortune" le décrit même comme "le plus jeune leader français depuis Napoléon", et estime qu'il a remporté le second tour de l’élection présidentielle en "anéantissant le système bipartite qui gouvernait depuis des générations" dans notre pays.