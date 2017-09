Macron ne veut céder "ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes"

En visite à Athènes ce vendred 8 septembre, Emmanuel Macron s'est exprimé devant la communauté française à l'école française d'Athènes, alors que les appels à manifester contre la réforme de la Loi travail se multiplient.



Alors qu'il avait déclaré il y a quelques jours que la France n'était pas "un pays qui se réforme" et que les Français étaient par principe opposés à celles-ci, il a renforcé ses positions lors de ce discours.



"D'aucuns faisaient semblant de découvrir cette forme de provocation que j'assume. La France n'est pas un pays qui se réforme", a-t-il déclaré. "Il ne se réforme pas (...) parce qu'on se cabre, on résiste, on contourne. Nous sommes ainsi faits".



"Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir, chaque jour, la même détermination" a ainsi déclaré le Président de la République.



Une déclaration qui a immédiatement fait réagir le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.