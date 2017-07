Macron, l'anti-Robin des Bois...

L'été en métropole, et les vacances qui y sont liées, est décidément propice à tous les coups fourrés.



Voilà qu'on apprend qu'un récent décret rédigé en catimini prévoit d’annuler plusieurs millions d’euros de crédits destinés à la construction de logements sociaux.



Après la baisse du budget de l'armée, le coup de rabot sur les APL et l'agression contre l'agriculture bio, c’est au tour du budget alloué à la construction de logements sociaux de trinquer.



Dans son décret n° 2017-1182 du 20 juillet 2017 publié au Journal Officiel le 21 juillet 2017, le Premier ministre Edouard Philippe et son ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, procèdent à l’annulation de 184,9 millions d’euros en autorisation d’engagement et 130,5 millions d’euros en crédit de paiement sur le programme "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat" de la mission "Egalité des territoires et logement."



Par cette décision, ce sont 12.000 logements sociaux en PLAI, c’est-à-dire à très faible loyer, qui ne sortiront jamais de terre.



A la Réunion, nombre d'opérations comme le réaménagement des Camélias par la SIDR par exemple ont été financés grâce à des fonds de ce type.



"Ce sont maintenant les logements très sociaux qui sont dans le viseur de Bercy", enrage Jean-Louis Dumont, président de l’Union sociale pour l’habitat.



Décidément, j'ai de plus en plus de mal à comprendre la logique de ce gouvernement qui ne s'en prend qu'aux plus défavorisés. Macron est l'inverse de Robin des Bois : il prend aux plus pauvres pour donner aux plus riches !



Pendant ce temps-là, les organismes inutiles et autres comités Théodule dans lesquels planquent tous les copains-coquins de la nomenklatura au pouvoir, très bien rémunérés pour des emplois quasi fictifs, continuent à proliférer...