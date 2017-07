Macron : "Je ne veux plus de migrants dans les rues, dans les bois"

Ce jeudi, Emmanuel Macron a précisé, lors d’une cérémonie de naturalisation à la préfecture d’Orléans, ses intentions en matière de politique migratoire.



Dans son discours le président de la république a indiqué que " d’ici la fin de l’année, [il ne veut] plus personne dans les rues, dans les bois ", référence aux migrants livrés à eux-mêmes.



"La première bataille : loger tout le monde dignement. Je veux partout des hébergements d’urgence. Je ne veux plus de femmes et hommes dans les rues", a-t-il ajouté.



"Je veux partout, dès la première minute, un traitement administratif qui permette de déterminer si on peut aller vers une vraie politique de reconduite aux frontières", a poursuivi le président de la République.



Et d'ajouter : "Notre pays a mis en place un système perdant pour tout le monde avec un traitement indigne dans les premiers mois, des délais beaucoup trop longs où les gens s’installent dans la précarité à la frontière".



Dans la même logique d’une meilleure régulation des flux de migrants, le chef de l’État a annoncé vouloir réduire les délais de traitement des dossiers de migrants de 18 à 6 mois.