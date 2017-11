Je ne peux pas et je ne veux pas rester silencieux après les attaques et menaces insidieuses qui ont été proférées à l’encontre de Jean-Philippe Lutton par le clan du Député Thierry Robert. Ces attaques et ces menaces, d’autant plus indignes qu’elles sont couvertes par un élu de la République, sont débordantes de lâcheté.



Toute la France s’est sentie visée lors des attentats qui ont fait plusieurs morts dans les locaux de Charlie Hebdo. Aujourd’hui, dans notre île, on est à la menace par voie internet. C’est tout aussi grave et inadmissible.



Je veux ici, en toute simplicité, dire ma solidarité à Jean-Philippe Lutton que je ne connais pas personnellement mais qui fait partie de ceux dont le métier est d’écrire, quitte à ce qu’ils soient poursuivis devant la justice si les propos qu’ils ont tenus sont diffamatoires.