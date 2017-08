[MANIFESTATION] Les bus C Joseph roulent à 10 km/h entre Pierrefonds et Bois d'Olives

Le mouvement entamé par Eric Caroupapoullé, le PDG de Transport C Joseph, prend de l'ampleur. Des bus de la société ralentissent la circulation ce lundi dans le secteur de Pierrefonds, où se trouve leur patron en grève de la faim, devant la CIVIS."On ralentit la circulation du rond-point de Pierrefonds à celui de Bois d'Olives", indique Jean-François Corré, responsable d'exploitation. "Il y a quatre bus qui tournent en permanence. Deux bus qui roulent dans un sens, deux dans l'autre. Ils font des allers-retours, à une vitesse de 10 à 15 km/h. Par ailleurs, 7 bus sont postés devant la Civis. Nous sommes une trentaine à être sur site"Ces perturbations sont annoncées pour toute la journée, avec un possible durcissement du mouvement ce mardi.Pour rappel, le PDG, Eric Caroupapoullé, proteste contre "le monopole des grands groupes de transport", craignant que la délégation de service public soit attribuée par la Civis au groupe Cinéo, ce qui aurait pour conséquence de mettre son entreprise en difficulté.Il a d'ailleurs déposé plainte en juillet pour abus de position dominante et a fait expertiser le dossier par un cabinet indépendant