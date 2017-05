Mail A la Une . Lycée Roland Garros du Tampon : Un acte de vandalisme suspecté





Cette émanation de produits chimiques ferait suite à un acte de vandalisme dans un local contenant des produits chimiques, attenant au rez-de-chaussée d’un bâtiment de 4 étages actuellement en travaux. Une enquête judiciaire été ouverte par le parquet de Saint-Pierre.



Quarante-quatre personnes se trouvaient à proximité du local, et ont été examinées par le SMUR et le SDIS. Vingt et une personnes ont été prises en charge pour des irritations cutanées, toux irritative et/ou des nausées sans gravité. Six personnes ont été évacuées pour des examens complémentaires vers le Centre hospitalier de Saint-Pierre.



En cas d’apparition de symptômes similaires, les personnes présentes sur le site aujourd’hui sont invitées à contacter leur médecin de famille ou le SAMU en composant le 15.



Les cours qui devaient intervenir dans les bâtiments A, B, K1, K2, P1, P2 sont annulés mercredi, les bâtiments étant fermés. Les autres cours se dérouleront normalement, le mercredi 31 mai 2017.



