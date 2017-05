Lycée Roland Garros : Tous les cours suspendus jusqu’au 3 juin

La direction du lycée Roland Garros du Tampon porte à la connaissance des familles et des personnels les informations suivantes concernant l’organisation de l’établissement jusqu’à la fin de la semaine :



- Tous les cours des classes de secondes, premières et terminales sont suspendus jusqu’au samedi 3 juin 2017 inclus.



- Tous les cours des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et des sections de techniciens supérieurs (STS) sont maintenus.



- Tous les examens prévus les jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 juin 2017 sont maintenus.



- Toutes les réunions internes à l’établissement et les conseils de classes sont maintenus.



- Les élèves présents seront accueillis normalement à la demi-pension et à l’internat.



Le bâtiment A est fermé jusqu’au samedi 3 juin 2017 inclus. Les changements de salles sont affichés à l’entrée de l’établissement.