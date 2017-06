Lycée Roland Garros: Les cours reprennent normalement vendredi

Les élèves des classes de 1et terminale du Lycée Roland Garros auront leurs derniers cours et révisions sur place à compter de demain jusqu’à la fin de la semaine, au moins, selon le proviseur.Les cours des étudiants des classes Post-Bac continuent d'être maintenus et tous les examens seront assurés normalement. Les conseils de classes sont également maintenus selon le planning porté à la connaissance des enseignants et des parents d'élèves. Les conseils de classe annulés le mardi 30 mai dernier font l'objet d'un nouveau calendrier.Il est précisé que tous les cours reprendront normalement, pour toutes les classes, à compter du vendredi 9 juin 2017. Les services annexes de la demi-pension et de l'internat continuent de fonctionner normalement pour tous les élèves.Petite précision pour les élèves de seconde : il est demandé à ceux qui n'auraient pas encore rapporté leur fiche navette de le faire, sans délai, dès le mardi 6 juin. Les fiches sont à déposer au secrétariat de la scolarité.Pour rappel, les élèves avaient été évacués le 30 mai dernier à cause d’une fuite de gaz et des maux de têtes. Cinq élèves ont été interpellés et placés en garde à vue vendredi dernier , soupçonnés d'être à l’origine de la dégradation du local du stockage de produits chimiques ayant provoqué l’évacuation.