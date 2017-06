Lycée Roland-Garros : Des élèves de l'établissement à l'origine des émanations chimiques

L’enquête sur les émanations de produits chimiques ayant provoqué l’évacuation du lycée Roland-Garros mardi dernier progresse.Cinq élèves de l’établissement scolaire tamponnais ont été interpellés et placés vendredi en garde à vue, soupçonnés d’être à l’origine de la dégradation du local du stockage de produits chimiques ayant provoqué cette évacuation.Quarante-quatre personnes se trouvaient à proximité du local, et ont été examinées par le SMUR et le SDIS. Vingt et une personnes ont été prises en charge pour des irritations cutanées, toux irritative et/ou des nausées sans gravité. Six personnes ont été évacuées pour des examens complémentaires vers le Centre hospitalier de Saint-Pierre.Les adolescents ont été relâchés en fin d’après-midi. Ils "devraient être jugés par un tribunal pour enfants pour vol avec effraction au sein d’un établissement scolaire, dégradations, et blessures involontaires avec ou sans incapacité", indique Le Quotidien.