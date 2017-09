Lycée Jean Perrin : Un retard de l'élève à l'origine de la bagarre

Scène de violences, hier matin à la récréation au lycée Jean Perrin de St-André, entre le personnel de l’établissement scolaire et un parent d’élève. Mécontent de voir son fils en retard patienter dans "un sas" avant de pouvoir intégrer le lycée, le père se serait emporté et demandé des explications, précisent ce vendredi matin la presse écrite. Le ton est monté et la situation a dégénéré, des coups ont été portés. Le syndicat CGTR Educ’Action via un communiqué a tenu à dénoncer "l’agression du proviseur". Un débrayage s’est tenu durant une heure en signe de solidarité. Cependant une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, semble contredire cette version. Le père très énervé incite le gardien à le frapper, le proviseur tente de s’interposer et chute.Le parent d’élève et le proviseur ont porté plainte au commissariat de St-André.