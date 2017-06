Mail A la Une . Lutte contre la délinquance : St-Paul installe la "participation citoyenne"





"Il s’agit d’un contrat moral entre trois parties : la marie, les forces de l’ordre et les habitants", indique Willy Cail, directeur de la prévention et de la sécurité à la mairie de Saint-Paul, lors d’une conférence de presse donnée ce jeudi matin, dans les locaux de la mairie annexe de Saint-Gilles, avec la gendarmerie et la police municipale. Un protocole de participation citoyenne a été signé en ce sens le 30 mai dernier entre le maire, le sous-préfet de Saint-Paul, le Procureur de la République et le commandant de la Gendarmerie de la Réunion.



"Créer un sentiment d'insécurité chez les délinquants"



Objectif du dispositif : renforcer la tranquillité dans les quartiers en augmentant la réactivité des forces de l’ordre, grâce à un lien régulier avec les citoyens. Pour ce faire, la "participation citoyenne" fait appel à des "citoyens référents", volontaires, dont la mission est d’être vigilants à ce qu’il se passe dans leur quartier et de recueillir les témoignages des voisins pour pouvoir alerter les forces de l’ordre de tout comportement suspect.



"Il ne s’agit pas d’une milice avec des patrouilles terrestres", tient à souligner l’adjudant Jérôme Chevalier, référent sûreté, insistant sur l'aspect "sensibilisation" de ce qu'il qualifie de "réseau de solidarité de voisinage". Assurant une efficacité démontrée en métropole, il poursuit : "Le but est de créer un sentiment d’insécurité chez les délinquants". Car la plupart des vols ou cambriolage relèvent de "délinquance d’opportunité".



"Pas vocation à se substituer aux forces de l'ordre"



Pour éviter les dérives, "les citoyens référents seront formés, on ne les lâche pas dans la nature, et un point sera fait tous les deux mois avec eux pour voir ce qu’il y a à ajuster", veut rassurer Willy Cail. "Ils n’ont pas vocation à se substituer aux forces de l’ordre, ils n’auront aucun pouvoir".



Certains quartiers sont particulièrement visés. "Nous ciblons les quartiers où il y a une réelle problématique de délinquance", indique le commandant Nicolas Destriez, énumérant, entre autres, l’Eperon, Plateau-Caillou, Fleurimont, Saint-Gilles, la gare de Saint-Paul, Mont-Roquefeuil ou encore Grande Fontaine. Le militaire tient tout de même à souligner que cette "participation citoyenne" ne remplace pas le "17", qui reste le numéro à composer en cas d’urgence.



Un concept qui ne fait pas l'unanimité



S’il est présenté comme différent de l’opération "Voisins vigilants", inspirée du système anglo-saxon "neighborhood watch" et qui au départ consiste en une simple association de citoyens, il risque tout de même de faire grincer quelques dents. Ce type de procédé, encouragé par Claude Guéant lorsqu’il était ministre de l’intérieur, a notamment été décrié par la Ligue des droits de l’Homme, dénonçant l’instauration d’un "climat de suspicion".



En septembre 2011, Huguette Bello, alors maire de Saint-Paul,



La municipalité quant à elle préfère voir ça comme "un outil complémentaire à ce qui existe déjà" et invite les personnes intéressées à se faire connaître auprès de la police municipale de Saint-Paul. Il existe déjà en métropole, et arrive désormais à La Réunion. Pour faire face à l’insécurité, la commune de Saint-Paul a décidé de lancer sur son territoire le dispositif "participation citoyenne"."Il s’agit d’un contrat moral entre trois parties : la marie, les forces de l’ordre et les habitants", indique Willy Cail, directeur de la prévention et de la sécurité à la mairie de Saint-Paul, lors d’une conférence de presse donnée ce jeudi matin, dans les locaux de la mairie annexe de Saint-Gilles, avec la gendarmerie et la police municipale. Un protocole de participation citoyenne a été signé en ce sens le 30 mai dernier entre le maire, le sous-préfet de Saint-Paul, le Procureur de la République et le commandant de la Gendarmerie de la Réunion.Objectif du dispositif : renforcer la tranquillité dans les quartiers en augmentant la réactivité des forces de l’ordre, grâce à un lien régulier avec les citoyens. Pour ce faire, la "participation citoyenne" fait appel à des "citoyens référents", volontaires, dont la mission est d’être vigilants à ce qu’il se passe dans leur quartier et de recueillir les témoignages des voisins pour pouvoir alerter les forces de l’ordre de tout comportement suspect."Il ne s’agit pas d’une milice avec des patrouilles terrestres", tient à souligner l’adjudant Jérôme Chevalier, référent sûreté, insistant sur l'aspect "sensibilisation""réseau de solidarité de voisinage". Assurant une efficacité démontrée en métropole, il poursuit : "Le but est de créer un sentiment d’insécurité chez les délinquants". Car la plupart des vols ou cambriolage relèvent de "délinquance d’opportunité".Pour éviter les dérives, "les citoyens référents seront formés, on ne les lâche pas dans la nature, et un point sera fait tous les deux mois avec eux pour voir ce qu’il y a à ajuster", veut rassurer Willy Cail. "Ils n’ont pas vocation à se substituer aux forces de l’ordre, ils n’auront aucun pouvoir".Certains quartiers sont particulièrement visés. "Nous ciblons les quartiers où il y a une réelle problématique de délinquance", indique le commandant Nicolas Destriez, énumérant, entre autres, l’Eperon, Plateau-Caillou, Fleurimont, Saint-Gilles, la gare de Saint-Paul, Mont-Roquefeuil ou encore Grande Fontaine. Le militaire tient tout de même à souligner que cette "participation citoyenne" ne remplace pas le "17", qui reste le numéro à composer en cas d’urgence.S’il est présenté comme différent de l’opération "Voisins vigilants", inspirée du système anglo-saxon "neighborhood watch" et qui au départ consiste en une simple association de citoyens, il risque tout de même de faire grincer quelques dents. Ce type de procédé, encouragé par Claude Guéant lorsqu’il était ministre de l’intérieur, a notamment été décrié par la Ligue des droits de l’Homme, dénonçant l’instauration d’un "climat de suspicion".En septembre 2011, Huguette Bello, alors maire de Saint-Paul, avait d'ailleurs montré son opposition à l’installation d’un tel dispositif dans les quartiers de Savanna et de la Saline Les Bains. "Ça encourage la délation dans les quartiers", reproche également son ancien adjoint, Emmanuel Séraphin. Pour celui qui a désormais rejoint les rangs de l'opposition "ce qu'il faudrait, c'est renforcer les effectifs de gendarmerie et leur donner les moyens de travailler".La municipalité quant à elle préfère voir ça comme "un outil complémentaire à ce qui existe déjà" et invite les personnes intéressées à se faire connaître auprès de la police municipale de Saint-Paul. Marine Abat - marine.abat@zinfos974.com Lu 266 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Université: Une candidate estime que le concours était truqué et le poste pré-attribué à Stéphane Maillot Bois Rouge : Le pôle industriel portuaire de Saint-André se dessine