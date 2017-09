Lutte contre l'illettrisme: Grand succès de la 2de édition de la dictée "Pour l'amour des mots"

Un grand succès pour la seconde édition de la dictée "Pour l’amour des mots", organisée ce mardi matin par la Cité des métiers et le Rotary club de Saint-Pierre/Pierrefonds, dans le cadre de la Semaine contre l’Illettrisme. L’année passé, une centaine d’élèves du Sud avaient planché sur un texte de Jean-François Samlong, dicté par Gilbert Pounia.

Ce matin, ce sont 82 élèves de 6ème et 5ème du collège Henri Matisse de Saint-Pierre qui ont participé à la dictée "Pour l’Amour des Mots", lue cette année par la conteuse Annie Grondin, sur un texte de Sully Andoche.



L’ambiance était au rendez-vous pour tous les marmailles, en témoigne le direct vidéo Facebook (toujours visible sur la page Facebook de la Cité des métiers) ! Loin de rechigner à l’exercice, les élèves ont été enchantés par cette manifestation. Celle-ci a démarré sur les chapeaux de roues par le conte "Kokman atèr pou kok mantèr", joué par la grande conteuse réunionnaise Annie Grondin.



Cette présentation du texte joué en créole a permis de mettre l’histoire dans un contexte favorable pour l’assimilation de son sens, ce qui facilite sa dictée en français par la suite.

Les membres du Rotary Club présents ont réassuré leur soutien pour la lutte contre l’illettrisme et l'alphabétisation, vecteurs fondamentaux pour l’égalité des chances.

La Cité des métiers et ses partenaires donnent rendez-vous l’année prochaine à de nouveaux élèves, pour une nouvelle dictée et de nouveaux invités exceptionnels !

PROCHAINES ACTIONS DE LA SEMAINE : jeudi 14 septembre, le matin, à la cite des métiers, l’atelier Bertel Digital, (ma valise numérique !) pour sensibiliser les seniors à l’utilisation d'Internet (avec le pôle Emploi St-Pierre)

En meme temps et au même endroit se déroulera la rencontre destinée aux services des RH des entreprises et des conseillers d’insertion : le dispositif CLEA, quels résultats un an après.