Lutte contre l'errance animale : La Cinor étend son réseau de partenaires

En état de divagation, les animaux peuvent provoquer des incidents plus ou moins graves : accidents, agressions, maladies, nuisances sonores et autres troubles à l'ordre public… Face au constat alarmant d’une recrudescence d’animaux domestiques errants sur l'ensemble de l'île, les autorités et les collectivités locales ont décidé de mettre en œuvre un plan coordonné d’intensification de lutte contre l’errance animale sur trois ans.



Dans le cadre de ce plan, initié mi-2016, la Cinor souhaite intensifier ses actions de prévention et a étendu son réseau de vétérinaires partenaires. Depuis le 17 mai dernier, il est aujourd’hui possible de faire VACCINER et STERILISER gratuitement votre animal domestique à :

Saint-Denis : centre SPA (0262 41 50 44)

Sainte-Marie : cabinet vétérinaire Austral Vétérinaire (0262 53 43 43) et cabinet vétérinaire Alloveto (0262 29 70 08)

Sainte-Suzanne : cabinet vétérinaire Les Alizes (0262 30 35 35)



Ces actes sont pris en charge en totalité ou en partie pour les habitants des trois communes membres de la Cinor. Et ce, toute l'année. La collectivité a en effet préféré ne pas imposer de période précise de campagne de stérilisation pour rendre ces actes plus accessibles.

La stérilisation et l'identification des animaux de compagnie sont gratuits pour leurs propriétaires s'ils sont non imposables.



En 2016, la Cinor a financé près de 1 300 stérilisations. Les élus de la collectivité espèrent accroître ce nombre avec le réseau élargi de vétérinaires partenaires.