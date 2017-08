" Lutte contre l'errance animale: "IL FAUT AUSSI CASTRER LES MÂLES " ?

C’est une étape importante pour tout propriétaire d’animaux domestiques. Elle participe pleinement à la lutte contre la prolifération et à l'errance animale. La CASUD a lancé le 1er juin dernier une nouvelle campagne d’identification et stérilisation gratuite des chiens et des chats. Les 112 000 euros alloués par l’intercommunalité ont cette année été utilisés en pratiquement deux mois, en grande majorité pour des demandes de stérilisation des femelles. "Or l’importance de la castration des mâles est sous estimée", explique Kristina Busch, vétérinaire d’origine allemande installée aux Trois-Mares."Statistiquement les mâles, que ce soient chiens ou chats, vivent plus d’accouplement que les femelles. En observant on voit bien dans les rues, un attroupement de mâles autour d’une femelle en chaleur". Un mâle va ainsi être à l'origine de plusieurs portées avec différentes femelles, "c’est donc primordial de castrer les mâles. Malheureusement la plupart des gens n’y pensent pas ou ne se sentent pas concernés parce que leur animal ne leur ramène pas de petits à la maison", déplore la vétérinaire."A La Réunion, ce n’est pas dans les mentalités contrairement à ce qui se fait dans les pays nordiques". Pourtant les avantages sont nombreux car en plus d’agir contre l’errance animale, castrer son animal domestique permet "qu’il ne marque plus sans arrêt son territoire, une stabilité dans son comportement, et surtout cela n’enlève en rien sa capacité à se montrer bon gardien", rassure la vétérinaire.