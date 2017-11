Lutte : Deux médailles d'or pour la délégation réunionnaise lors du tournoi des Volcans

Ce dimanche 19 novembre 2017 s’est déroulé le désormais traditionnel Trophée des Volcans à Clermont-Ferrand. Tournoi labellisé FFLDA, des lutteurs et lutteuses des catégories Minimes à juniors se sont affrontés en lutte libre et féminine. Pour cette cuvée 2017, plus de 60 clubs étaient inscrits dont certains venus d’Espagne, d’Italie et bien entendu nos lutteurs réunionnais.



Le début de saison est très prometteur car La Réunion décroche 6 médailles sur 8 lutteurs engagés.



Le bilan des Réunionnais :



2 MÉDAILLES D’OR :



• Marine Lecour Grandmaison : junior 1 , LC St Joseph ; 65kg. Elle confirme les bons résultats de la saison dernière. La nouvelle pensionnaire du pôle France de Ceyrat a toutes les cartes en mains pour décrocher un nouveau titre cette année.



• Alexandre Djebrouni : cadet 2 ; LC St-Joseph ; 76kg. Il confirme ses bons résultats de l’année dernière. Cette saison il est toujours pensionnaire du club élite de St-Joseph.



2 MEDAILLES D’ARGENT :



• Soumaya Hadji Mamode : junior 2 ; LC St-Joseph ; 62kg. Médaillée de bronze au dernier championnat de France , la nouvelle pensionnaire du pôle France de Ceyrat montre par ce résultat qu’il faut compter sur elle cette saison.



• Stéphane Sine : cadet 2 ; LC St-Joseph, 58kg. Très bon résultat, le nouveau pensionnaire du pôle France de Ceyrat démarre bien sa saison.



2 MEDAILLES DE BRONZE :



• Lucas Lauret : cadet 2 ; DOC Etang-Salé ; 69kg. Le pensionnaire du club élite de St-Joseph fait une bonne compétition.

• Medhi Lebon Gangate : minime 2 ; LC St-Joseph ; 66kg. Le pensionnaire du club élite de St-Joseph fait une bonne compétition.



1 place de 5éme :

• William Ah-Oune : junior 2 ; LC St-Joseph; 57kg. Le pensionnaire du pôle France de Ceyrat n’arrive pas à décrocher de médaille lors de cette compétition.



1 place de 7éme :

• Arthur Lapierre : cadet 1 ; DOC Etang-Salé ; 69kg. Le pensionnaire du club élite de St-Joseph n’arrive pas à s’imposer lors de cette compétition.