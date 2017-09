Lutte : Deux Saint-Josephois se préparent pour les JO de 2024 à Paris

Alors que ce mercredi soir Paris sera officiellement nommée ville hôte pour les JO 2024, deux lutteurs réunionnais se préparent à ce grand rendez-vous sportif. Valentin Damour et Charles Afa, licenciés au lutte club Saint-Joseph, sont deux espoirs de la fédération française de lutte. "Leurs performances à l’internationale laissent présager un bel avenir", se félicite leur club.



Cette année Valentin Damour, 17 ans, rejoindra Charles Afa,19 ans, à l’INSEP. Tous deux se sont déjà illustrés lors de compétitions nationales et internationales. 5e titre de champion de France pour le premier en 2017, champion de France de lutte Gréco-Romaine en 2015 pour le second. "Pour les JO de 2024, Charles et Valentin auront atteint la maturité nécessaire pour décrocher le sésame tant espéré. En 2020 il y aura aussi les jeux olympiques au Japon, échéance à laquelle il faudra penser également".