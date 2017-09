Loyers impayés : Ibrahim Patel jugé le 28 septembre

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion, Ibrahim Patel, est accusé de ne pas avoir payé le loyer d’un commerce rue Marius et Ary Lebond à Saint-Paul pendant plusieurs années. La somme s’élèverait à plus de 23.000 euros.Ibrahim Patel aurait également sous-loué le commerce pour un loyer mensuel de 1030 euros à une société d’assurance alors que le loyer que lui devait payer était de 651 euros par mois.Selon le Quotidien, le tribunal rendra sa décision le 28 septembre prochain.