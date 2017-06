"Loulou" Nicollin est mort à 74 ans d'une crise cardiaque

Louis Nicollin, le président du Montpellier Hérault Sporting Club Montpellier est mort aujourd'hui, après avoir fait un malaise en quittant en milieu d'après-midi le restaurant près de Nîmes où il fêtait ses 74 ans.



"Loulou", comme tout le monde l'appelait, est un personnage incontournable du football français. Il a créé en 1974 le club de Montpellier La Paillade, devenu Montpellier Hérault Sport Club, et l'a conduit du niveau amateur jusqu'au titre de champion de France en 2012.



Connu pour ses coups de gueule fracassants et son goût pour la bonne chère, il était également le président du groupe Nicollin, spécialisé dans le nettoyage, le ramassage et le retraitement des déchets ménagers et industriels.



Louis Nicollin possédait également u ne collection unique au monde de maillots de football et d'objets liés au monde du sport. Trois bâtiments de son mas (un pour le foot et les autres sports, un pour le cyclisme et un pour l'automobile) ont été transformés pour accueillir les milliers de pièces de ce "musée". C'est dans le premier, qui s'étend sur 110 mètres de long, 15 de large et deux étages (!), que sont conservés les 4.000 maillots de football, dont plusieurs de Pelé, de Michel Platini ou encore de "Zizou" Zidane.