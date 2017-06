Mail La grande Une Loto : Le gagnant réunionnais jouait la même grille depuis 1976 Le gagnant réunionnais du jackpot de la fête des mères du Loto du samedi 27 mai 2017 s'est enfin manifesté. Il s'agit d'une famille originaire de Saint-Joseph.





Une famille de Saint-Joseph avait coché, en ce jour de fête des mères 2017, la même combinaison de chiffres que depuis leur premier ticket voilà quarante ans. Cette famille avait validé samedi 27 mai dernier une grille comportant les numéros 8 - 9 - 17 - 28 - 40 + le numéro chance : 8.



La persévérance a donc payé puisque la combinaison fétiche de cette famille saint-joséphoise a enfin été tirée au sort, rapportant 5 millions d'euros à ces joueurs de la première heure.



Une belle somme, 6ème plus gros gain sur l'île de La Réunion, que les heureux gagnants vont étrenner par "un voyage en famille, et de gâter l'entourage", selon les souhaits qu'ils ont émis à la Française des Jeux au moment de la remise de leur chèque.



