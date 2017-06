"Ce dimanche 18 juin, 4 femmes sur 7 sont élues Députées ; nous ne pouvons que souligner positivement cette évolution. Je leur adresse mes sincères félicitations car, malgré des avancées, la condition féminine ne facilite pas toujours l'engagement politique.



Je salue également la brillante victoire de Jean Hugues Ratenon et celle de Huguette Bello.



La preuve est faite que lorsqu'une candidature d'union progressiste est portée, la victoire est au bout. Je rappelle que dans leurs circonscriptions ils n'avaient en face ni candidat du PCR ni de La France Insoumise dès le 1er tour.



Concernant le PS locale, malgré les accusations de Gilbert Anette pour tenter de cacher ces propres insuffisances, force est de constater qu'il a lui même contribuer à la défaite de son parti en créant la division dès les présidentielles : le PS n'est pas la République en Marche et il aura du mal à faire perdurer l'ambiguïté. A Saint Denis, Monique Orphée n'a pas bénéficié des mêmes avantages que Erika Bareigts qui a eu à sa disposition tout un arsenal de moyens municipaux. La défaite de Mme Orphé n'est pas du faite des habitants du Sainte Suzanne mais bien un choix de son parti.



Plus particulièrement sur la 1ère circonscription.



Au soir du scrutin du 11 juin, nous représentions la 3e force électorale. Ce résultat a été obtenu grâce aux électrices, aux électeurs et au travail des militant(e)s, en 4 semaines de campagne, seulement. C'est un encouragement à poursuivre la construction d'un avenir en commun, débutée pendant la campagne.



Au deuxième tour, 6 personnes sur 10 se sont abstenues. L'élue Mme Bareigts ne représente que 23, 42% des inscrits. Dans une société “socialement hors norme”, ce résultat reflète le manque de confiance dans l'élue : Elle est ignorée par 76% des électrices et électeurs. Elle représente une petite minorité d'électeurs. Devant cette dérive démocratique, il est indécent de faire la fête, ignorant un moment que la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté.



Ce taux d'abstention record est à comparer avec celui du premier tour (66%). Il souligne la nécessité de renouveler le personnel politique pour un projet nouveau où chacun se sentira fier d'être utile pour soi et pour les autres. Il faudra s'atteler à cette tâche avec courage et volonté.



Enfin, devant le manque de démocratie révélé par les résultats de ce scrutin, c'est le peuple qui devra se lever. Loi travail, retraites, éducation, transition écologique, ... il faudra se mobiliser !



Nous sommes déterminés à poursuivre notre combat à Saint-Denis ! Nous appelons les dionysiennes et les dionysiens à nous rejoindre dans les luttes qui nous attendent".



Julie PONTALBA

Candidate de La France Insoumise

Membre du PCR. Circonscription 1.