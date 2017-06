Mail A la Une . Lors d'un contrôle, les gendarmes et les douanes tombent sur un cas d'abattage clandestin d'animal

Les motocyclistes de l'EDSR ont appuyé les services des douanes du Port et de Saint-Paul pour mener une opération de contrôle des marchandises en bordure de la RN 1 au niveau de l'échangeur de l'Eperon, ce jeudi 15 juin de 15h30 à 19h00. 8 Motocyclistes de l'EDSR et 8 fonctionnaires des douanes dont une équipe cynophile ont été mobilisés.



Les forces de l'ordre ont ciblé les véhicules et leurs occupants. Objectif : déceler de possibles transports de denrées ou substances prohibées, tout en réprimant les infractions graves au code de la route.



Une trentaine de véhicules dont plusieurs fourgons, deux autocars et leurs occupants ont été contrôlés. Au total, plus de 80 personnes ont été contrôlées et reniflées par le chien "stupéfiants".



"Son flair aiguisé a permis de découvrir sur deux individus la quantité de 43 grammes d'herbe de cannabis", indique l'ESDR.



Il transporte de la viande animale dans des sacs poubelles



Au cours de ce contrôle, un fait d'abattage clandestin d'animal a par ailleurs été découvert. Dans une camionnette réfrigérée, les gendarmes ont découvert plusieurs sacs poubelles contenant de la viande animale alors que groupe froid ne fonctionnait pas. Le conducteur du véhicule, dionysien âgé de 50 ans, a déclaré aux forces de l'ordre avoir abattu lui-même le veau afin de partager la viande avec des amis.



Des investigations menées avec la collaboration des services vétérinaires ont permis de relever plusieurs infractions sanitaires et confirment l'abattage clandestin de l'animal. L'enquête en collaboration avec les services spécialisés est en cours.



Plusieurs infractions au Code de la route ont également été constatées : 5 usages de téléphone ; 2 circulations en sens interdit; un pneumatique lisse.



