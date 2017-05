Loi du travail 2, ce que Macron veut ajouter !

Mais, Monsieur MACRON que veut dire votre réflexion du 27/04/2017 au J T de TF1 ? La loi EL KHOMRI est arrivée trop tard dans le quinquennat et surtout dans un mauvais contexte ? Alors vous espérez avec deux personnalités de droite, vôtre premier ministre et vôtre ministre du travail. Vous voulez nous l'imposer et la mettre en vigueur après une série d’ordonnances.



Vous osez parler des accords d’entreprises élargis., Sachez que la majorité du monde du travail les refusent. Vous ne pouvez vous réjouir que « Les conditions de travail et les salaires soient négociés sur le terrain » et vous croyez que tout repose sur une confiance du dialogue social Vous n’êtes pas sans savoir que certaines entreprises sont épargnées par un tel projet. Oui, Monsieur le Président certaines se sont émancipées à la force du poignet avec des syndicats forts.



Votre rêve : l’employeur pourrait se servir du référendum. Cela, le monde du travail le refuse et vous le savez! Vos prédécesseurs de droite comme de gauche ne l’ont jamais respecté, même en politique.



Le droit du travail doit rester aux délégués d’entreprise.



Vous êtes tenace, pour la troisième fois vous allez tenter le plafonnement des indemnités patronales, nous pourrions dire pourquoi pas ? Mais cela reste un acquis trop fort, sur lequel nous nous battrons bec et ongles pour le défendre et nous nous retrouverons tous unis.



Une proposition ! Quand allez-vous nous proposer le retrait des parachutes dorés de vos amis de la finance ? Alors pour eux, il faudrait un véritable plafonnement. Monsieur le Président, nous parlons de licenciement abusif, si vos amis sont de bons concitoyens, ils ne doivent absolument pas avoir peur…



A propos de la fusion des institutions représentatives, il y a des propositions à faire pour améliorer, mais certainement pas dans votre analyse avec comme point de départ une flexibilisation du marché du travail qui devrait faire baisser le coût du travail, baisser la fiscalité des entreprises pour soi-disant innover et embaucher et investir, sans oublier les profits toujours plus importants n’oublions pas de le mentionner !