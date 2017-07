Loi "de confiance dans la vie publique": L'intervention d'Huguette Bello

Après le Sénat, c’est au tour de l’Assemblée nationale d’examiner les projets de loi "de confiance dans la vie publique". Depuis lundi, les députés se penchent sur deux textes qui comprennent notamment l’interdiction des emplois familiaux de collaborateurs "pour la famille proche".Huguette Bello est intervenue ce lundi devant l’hémicycle dans le cadre de cette discussion générale commune. "Si nous adhérons aux principes qui sous-tendent cette nouvelle réforme, et si nous soutenons la volonté de renforcer les garanties de probité chez les élus, de mieux prévenir les conflits d’intérêts ou encore d’actualiser les règles de financement des partis politiques et des campagnes électorales, nous regrettons que les projets de loi n’intègrent pas (ou plus) la lutte contre l’influence des grands intérêts industriels ou financiers dans la vie publique"."Ce texte est une occasion idéale pour en finir, une fois pour toutes, avec la pratique très décriée du pantouflage", a t-telle notamment déclaré.