Livret A, énergie...Ce qui change au 1er août

Électricité. Les tarifs réglementés de l’électricité vont augmenter : + 1,7% pour les tarifs bleus, résidentiels et professionnels et de + 0,6% pour les tarifs jaunes (appliqués uniquement en Corse) et les tarifs bleus +. En revanche, les tarifs verts baisseront de 0,4%. C



Gaz. Si les tarifs réglementés de l’électricité connaissent une hausse, ce n’est pas le cas des tarifs du gaz, qui eux baissent. La commission de régulation de l’énergie a en effet annoncé un repli de 0,8%.



Livret A. Le taux de rémunération du Livret A ne bougera pas. Le placement préféré des Français, qui devait voir son taux être relevé à 1% pour suivre l’inflation, sera maintenu à 0,75% au 1er août et ce jusqu’au 1er février 2018.



Transports. Afin d’améliorer son réseau, la région île-de-France a annoncé une hausse de 3% du fameux Pass Navigo. Celui va passer de 73 à 75,20 euros par mois. Le carnet de 10 tickets augmentera lui de 40 centimes, passant de 14,50 euros à 14,90 euros.