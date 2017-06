Livraison avortée de zamal à la prison du Port

Deux individus ont, mercredi après-midi, tenté de faire passer des colis à l’intérieur du centre pénitentiaire du Port. Les colis ont été jetés depuis l’extérieur à destination de détenus.



Les deux "facteurs marrons" ont été rapidement interpellés. A l’intérieur des paquets récupérés par les surveillants pénitentiaires, un téléphone portable et du zamal, note le JIR.



Les deux mis en cause âgés de 21 et 23 ans ont, hier, été déférés au tribunal de Champ Fleuri et placés sous contrôle judiciaire. Pour ces faits, ils seront jugés prochainement.