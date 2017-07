Mail La grande Une [Live] Opérations escargot, barrages: Les planteurs durcissent le mouvement

12h37: Les planteurs du sud sont arrêtés à la balance des Casernes à St-Pierre. Un barrage filtrant a été installé. La circulation est gérée par les forces de l'ordre.



11h40: Les engins agricoles entravent la circulation à l'entrée de la quatre-voies de St-Benoît dans le secteur Bourbier en direction de St-Denis.



11h17: Des barrières ont été érigées sur le Barachois à St-Denis. La circulation est bloquée jusqu’à nouvel ordre. Une déviation est mise en place dans le sens Nord/Ouest par la rue Labourdonnais et dans le sens Ouest/Nord par la rue Lucien Gasparin.



Il est conseillé aux usagers d’emprunter la RN6 boulevard Sud.



11h07: Les actions se décident au fur et à mesure. Les planteurs dans l'Est ont levé le blocage à St-Benoît et pris la route en opération escargot vers le Nord.



Sur la RN2 à St-Benoît, la circulation est rétablie dans les deux sens entre le giratoire Pôle Bois et celui des Plaines, informe le CRGT. "Il est demandé aux usagers d’éviter le secteur dans la mesure du possible".



10h50: Le convoi dans le sud se trouve actuellement sur le pont de la Rivière St-Etienne. Des ralentissements de 4 km sont signalés.



10h15: Une partie des planteurs rassemblés devant l'usine du Gol a quitté le site et se rend à Saint-Pierre. Le convoi, formé de 6 tracteurs escortés par la gendarmerie, occasionne un important embouteillage sur la quatre-voies de Saint-Louis.



9h44: Les planteurs de la CGPER ont finalement modifié leur plan d'actions. Le rond-point dit "Gramoun Lélé " à Saint-Benoît est bloqué par des engins agricoles. Les forces de l'ordre sont sur place.



La circulation est bloquée dans les deux sens entre le giratoire Pôle Bois et celui des Plaines, indique dans un communiqué le CRGT. Une déviation est mise en place par Beaufonds ancienne RN.



Dans le sud, l'usine du Gol est toujours bloquée. Une opération escargot devrait avoir lieu dans la matinée non pas en direction du nord mais vers Saint-Pierre.



Une réunion bilatérale entre les syndicats de planteurs et représentants de l'Etat vient de commencer au siège de la DAAF à Saint-Denis.



"Les actions vont évoluer au cours de la journée" , prévient Jean-Bernard Gonthier.

7h: La CGPER entre à son tour en action. Deux opérations escargot sont prévues ce lundi matin dans l'Est et le Sud.



Rassemblés à la balance Ste-Rose très tôt ce matin, les planteurs se sont mis en route pour St-Benoit où un autre groupe les attend pour prendre la direction de la DAAF à St-Denis. Une nouvelle réunion y est prévue à 9H.



Du coté du Sud, les planteurs ont pour le moment bloqué l'accès à l'usine du Gol et attendent que les "collègues des communes avoisinantes les rejoignent", précise Jean-Bernard Gonthier, président de la Chambre d'Agriculture et du syndicat. Des discussions sont en cours pour une prendre la décision d'une opération escargot vers le chef-lieu en passant par l'Ouest.



Un mouvement qui s'est décidé "après des consultations de la base depuis jeudi. Nous avions prévenu qu'il y aurait une montée en pression progressive si aucune avancée n'était constatée", indique Jean-Bernard Gonthier. Zinfos974 Lu 15366 fois



