[Live] Crise canne: Les planteurs maintiennent la pression

11h: Secteur sud: sur la RN1 au niveau du pont de la rivière Saint-Étienne, des barrages filtrants sont en cours.

Secteur nord: sur les RN1 et RN2 à Saint Denis, le Barachois est totalement fermé à la circulation jusqu’à nouvel ordre. Il est conseillé aux usagers d’éviter le secteur dans la mesure du possible, de grosses perturbations sont à prévoir.



10h30: Des opérations escargot dans les deux sens sur la 4x4 entre Saint-Louis et Saint-Pierre. Des tracteurs ont commencé une opération escargot sur le pont de la rivière Saint-Étienne en direction de Saint-Pierre.



10h15: Le Barachois à nouveau bloqué. Les automobilistes sont à nouveau déviés par les rue Labourdonnais et Lucien Gasparin.