Liste du collège des électeurs sénatoriaux 2017

Les quatre sénateurs de La Réunion seront élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne le dimanche 24 septembre 2017 par un collège électoral composé des députés et sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers départementaux, des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.



Les 24 conseils municipaux de La Réunion ont élu le vendredi 30 juin 2017 leurs délégués. Dès lors, en application de l'article R.146 du code électoral, le préfet a arrêté la liste du collège des électeurs sénatoriaux.



Cette liste sera affichée à la préfecture, au bureau des élections (6 rue des Messageries) à Saint-Denis et dans les sous-préfectures de Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Benoît.



Le préfet rappelle que ce tableau peut être contesté par tout membre du collège électoral sénatorial devant le tribunal administratif dans les trois jours de sa publication, soit jusqu'au lundi 10 juillet 2017, à minuit.