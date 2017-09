Liliane Bettencourt est décédée ce jeudi, à l'âge de 94 ans.La femme d'affaires française, première actionnaire du groupe L'Oréal, avait été classée femme la plus fortunée de France en 2016 (et 11ème à l'échelle mondiale), avec une fortune accumulée estimée à plus de 38 milliards de dollars américains."Ma mère est partie paisiblement", a indiqué sa fille par voie de communiqué.