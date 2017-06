Ligue des champions : le Real écrase la Juve, Zizou dans l’histoire

Il n’y a pas eu suspens hier lors de la finale de la Ligue des champions. Opposé à la Juventus Turin, le Real Madrid a conservé son titre en s’imposant largement sur le score de 4-1 au Millenium de Cardiff. C’est la 12e coupe aux grandes oreilles remportée par la Maison-Blanche.Les buts madrilènes ont été inscrits par Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé (20e et 64e), Casemiro (61e) et Marco Ascension (90e). Mario Mandzukic a lui tenté de ramener les siens en égalisant avec un sublime retourné à la 27e minute. Avec son doublé, Cristiano Ronaldo s'est problablement assuré un 5e Ballon d'Or. À noter qu'il est devenu le premier joueur de l'ère moderne à avoir marqué dans trois finales de Ligue des champions.Depuis le Milan AC en 1990, le club madrilène est le premier à conserver son titre.Une performance également inédite pour l’entraîneur des Merengue, Zinédine Zidane, qui devient le premier entraîneur depuis Arrigo Sacchi avec ce même Milan à remporter une deuxième fois cette Ligue des champions. Zizou entre ainsi un peu plus dans la légende, lui qui avait déjà remporter la C1 en 2002 avec son Real en tant que joueur.