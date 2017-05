Licenciements en vue au Quotidien ?

Thierry Massé. Ce nom ne vous dit sans doute rien. C'est pourtant le nouveau directeur du pôle presse du groupe Le Quotidien qui comprend Le Quotidien certes, mais aussi Visu, Belle, Le Quotidien des Jeunes, Le Gratuit, etc...



Thierry Massé a été nommé il y a déjà deux mois, et pourtant aucune publicité n'a été faite autour de sa nomination. Il a fallu qu'un internaute un peu plus curieux que les autres tombe par hasard sur sa page Linkedin pour que le pot aux roses soit découvert.



Cette discrétion s'explique dans doute par le fait que Thierry Massé n'est pas un dirigeant comme un autre et que Carole Chane Ki Chune n'est probablement pas très fière de son embauche. Il y a des choses qu'il vaut mieux éviter que les lecteurs sachent...



Sur sa page Linkedin, Thierry Massé se présente comme un directeur général de transition. Vous ne savez pas ce que ça veut dire? Ca tombe bien, il l'explique : "Manageur de transformation, j'accompagne les PME et les start-up dans leurs développements, leurs repositionnements et leurs changements de business model, en conseil et mission de transition".



Si vous n'avez pas compris, la même chose en français de tous les jours : Thierry Massé est un expert en restructuration d'entreprises, souvent avant une vente. Et sa principale mission est de "tailler dans le gras", histoire de rendre la mariée plus belle aux yeux des futurs acheteurs. Avant de repartir exercer ses talents ailleurs, un gros chèque dans la poche, après avoir laissé sur le carreau un tombereau de salariés licenciés.



Il n'est pas dit que Thierry Massé soit là, dans le cas du Quotidien, pour préparer une vente. Encore que... Mais il est clair qu'il a été embauché pour licencier le maximum d'employés.



Il faut dire que la situation du journal n'était plus tenable. Comme nous l'avions révélé ici il y a quelques semaines, le Quotidien a encore perdu plus de 3 millions d'euros l'an dernier. Après une perte à peu près équivalente l'année précédente.



Qui à la Réunion a les reins assez solides pour éponger une telle perte tous les ans? Personne, et notamment pas la famille Chane Ki Chune qui, si elle a certes fait fortune dans le passé grâce au journal et aux sociétés qu'elle a su créer autour, n'a plus les moyens aujourd'hui de continuer longtemps à ce rythme.



Il devenait donc urgent d'agir. Il y a quelques semaines, un des responsables du journal m'avait dit : "2017 sera une année décisive. Ou ça passe, ou ça casse".



40 ans après sa naissance, Le Quotidien s'apprête manifestement à vivre un moment décisif de son histoire...