Licence Management Distribution : " Des résultats très positifs"

21 étudiants ont intégré la première promotion de Licence Management Distribution à l’IAE Réunion. Alliant cours théoriques et expériences sur le terrain, la formation bénéficie de "résultats très positifs", selon Pascal Thiaw Kine, président du groupe Excellence (E.LECLERC Réunion) et Adam Ravate. Les deux groupes ont accueilli des étudiants dans leurs entreprises.



La formation entre dans le cadre de la charte en faveur de l’emploi à La Réunion. L’objectif est ainsi "répondre au besoin en compétences sur le territoire réunionnais" par "une anticipation des besoins en emplois et en compétences des entreprises" ou encore "par une plus grande fluidité du marché du travail".



17 de ces étudiants poursuivent actuellement en Master 1 et 2.